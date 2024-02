F1 - Stake : La transition avant la révolution

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Ce mercredi, c'est Stake F1 Team qui est à l'honneur. Après une saison délicate et un changement de nom du au retrait d'Alfa Romeo, l'écurie, qui a terminé neuvième la saison dernière, aborde 2024 avec la volonté de lancer sa nouvelle ère qui débouchera sur l'arrivée d'Audi en 2026.

Sixième en 2022, Alfa Romeo se présentait en 2023 avec l'ambition d'aller titiller le top 5. Néanmoins, l'enthousiasme est rapidement retombé. Malgré une première saison prometteuse, Guanyu Zhou n'a pas confirmé, inscrivant seulement 6 points pas le biais de deux neuvièmes places, profitant d'abord du chaos en Australie avant de récidiver en Espagne puis d'obtenir une dixième place et le point du meilleur tour au Qatar. Valtteri Bottas a fait à peine mieux avec 10 points au total dont une huitième place d'entrée à Bahreïn. A l'arrivée, Alfa Romeo avait terminé avec seulement quatre point d'avance sur Haas et neuf de retard sur AlphaTauri. Pas de quoi aborder sereinement l'avenir.

Le fait de l'hiver : Un changement de nom qui lance la révolution

Cet hiver, c'est essentiellement le secteur marketing de l'écurie qui s'est distingué. Et pour cause, avec le retrait d'Alfa Romeo, la logique voulait que l'écurie reprenne le nom de son fondateur, Sauber, en attendant 2026. Finalement, c'est le sponsor de l'équipe qui a été choisi. Place donc à Stake F1 Team avec une livrée très différente des années précédentes puisque la monoplace sera noire et verte. Un changement de nom qui n'est toutefois que temporaire avant la grande révolution attendue en 2026 et l'arrivée d'Audi qui prévoit d'emmener l'écurie au sommet. Peut-être avec Carlos Sainz dont le nom circule avec insistance, notamment compte tenu du lien entre son père et la marque allemande.

Our Black and Green Machine 🖤💚⁰⁰The C44 has officially landed ✨ pic.twitter.com/IkjKxUyDvm — Stake F1 Team (@stakef1team) February 5, 2024

Les pilotes : Bottas et Zhou

Mais en attendant Carlos Sainz, ce sont bien Valtteri Bottas et Guanyu Zhou qui seront une nouvelle fois au volant des monoplaces de l'écurie fondées par Peter Sauber. Chose assez rare pour une écurie de fond de grille, c'est la troisième année consécutive que ce duo est reconduit. Preuve que les deux pilotes donnent satisfaction. Il faut dire que sur le papier, ce duo paraît très complémentaire entre un pilote expérimenté, vainqueur de 10 courses en carrière, et un jeune prometteur. Autre surprise, Valtteri Bottas est l'un des très rares pilotes à posséder un contrat qui va au-delà de la saison 2024. Le Finlandais est engagé avec Stake F1 jusqu'en 2025. En revanche Guanyu Zhou devra faire ses preuves puisque comme plus de la moitié de la grille, il sera en fin de contrat en fin d'année. De quoi renforcer la pression autour du Chinois.

L'objectif : Progresser en attendant Audi