F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen tremble

La rédaction

Ce week-end aura lieu la course la plus mythique de l'histoire de la Formule 1 : le Grand Prix de Monaco. Présent dans le calendrier depuis le début de la F1 en 1950, le circuit princier a été remporté par Red Bull lors des deux dernières éditions. Pourtant, malgré une domination écrasante de Red Bull avec cinq victoires en cinq Grands Prix, Max Verstappen ne se voit passer la ligne d'arrivée le premier.

Le circuit du Rocher est en milieu urbain. Et on le sait, Max Verstappen n'est vraiment pas fan des circuits urbains. Cela ne l'a pourtant pas empêché de remporter le prestigieux Grand Prix en 2021, son seul et unique titre en Principauté. Leader du classement des pilotes avec 14 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez, Max Verstappen a tout à gagner mais aussi tout à perdre sur le Rocher.

« À Monaco, on peut toujours être surpris »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen estime que : « C’est sûr qu’ici, à Monaco, on peut toujours être surpris. Carlos Sainz est très à l’aise ici. Mais je pense aussi qu’Aston Martin, sont bons sur les circuits à basse vitesse et en général, ils n’ont pas été aussi efficaces en ligne droite. Donc je pense qu’ici ils peuvent être dans la lutte aussi. »

« Je pense que ce sera un peu plus difficile et plus serré »