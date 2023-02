F1 : « On n’était pas prêt du tout », terrible constat chez Alpine

La rédaction

La saison de Formule 1 reprend en mars prochain. L’occasion pour les pilotes de procéder aux chronos d’avant-saison en ce mois de février. Si Max Verstappen a effectué les meilleurs temps ce jeudi à Bahreïn, les temps réalisés par Esteban Ocon et Pierre Gasly n’ont pas rassuré chez Alpine. Pourtant, Ocon se veut optimiste pour la suite et a tenu à rassurer tout le monde.

16ème et 17ème aux essais de Bahreïn en termes de chrono ce jeudi, Pierre Gasly et Esteban Ocon ne se sont pas véritablement distingués. Mais pas de quoi s’inquiéter réellement pour la suite de la saison. Pierre Gasly déclarait d’ailleurs ce jeudi, ne pas avoir visé la performance sur ces essais, mais plutôt tenté de « repérer les faiblesses et travailler dessus » . Son équipier, Esteban Ocon s’est également exprimé sur ces chronos d’essais, mais également sur la progression de l’écurie Alpine par rapport à l’année dernière.

Esteban Ocon pas inquiet après les chronos de Bahreïn

Esteban Ocon déclare dans des propos rapportés par le journal L’Équipe : « Non, non, pas d'inquiétude. On est encore en phase de construction. Ce n'est pas le moment de se focaliser sur les chronos. Pour l'instant, on travaille sur des programmes qui servent à comprendre la voiture. Jeudi, j'ai passé deux heures à faire des tests aéro avec une vitesse constante sur à peu près toutes les lignes droites. Donc forcément, on ne peut pas signer un temps comme ça » .

Ocon optimiste sur la progression d’Alpine