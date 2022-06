Formule 1

F1 : Monaco, Bakou… Les galères s’enchainent pour Charles Leclerc

Publié le 13 juin 2022 à 8h35 par Thibault Morlain

Les dernières saisons ont été compliquées pour Ferrari. Mais avec les changements de règlements en 2022, la Scuderia a su tirer son épingle du jeu pour revenir au premier plan. Et c’est grâce à Charles Leclerc que l’écurie italienne brille. Le Monégasque a réalisé un début de saison tonitruant. Toutefois, pour Leclerc, la malchance frappe actuellement et cela fait maintenant quelques Grands Prix que le pilote Ferrari n’est pas garni.

Pour cette saison 2022 de Formule 1, les cartes ont été totalement redistribuées avec ce nouveau règlement mis en place. Mercedes en fait notamment les frais après avoir dominé la discipline ces dernières années. En revanche, pour Ferrari, ces changements ont permis de revenir dans la lumière après des derniers exercices très compliqués. Et lors de cette saison 2022, tous les regards se sont notamment tournés vers Charles Leclerc. Depuis son arrivée chez Ferrari, le Monégasque a montré un énorme potentiel, mais alors qu’il n’avait pas une monoplace performante, il ne pouvait pas se battre pour la victoire. Cela est aujourd’hui de l’histoire ancienne. Et pour cette nouvelle saison, Leclerc avait réalisé des débuts tonitruants. Il avait ainsi gagné le premier Grand Prix à Bahreïn, terminé deuxième en Arabie Saoudite et il avait retrouvé le goût de la victoire en Australie. Après un petit accroc lors du Grand Prix d’Emilie Romagne, il était remonté sur le podium (2ème) à Miami. De quoi alors permettre à Charles Leclerc de truster la première place du classement du championnat du monde. Mais depuis, les mésaventures s’enchainent pour le pilote Ferrari.

Le début de la chute à Barcelone

C’est donc avec le statut de leader du championnat du monde que Charles Leclerc se présentait en Espagne pour le Grand Prix de Barcelone. Le week-end s’annonçait très bien pour le pilote Ferrari, qui avait réussi à décrocher une nouvelle pole position. Parti en tête, Leclerc avait su rapidement faire le trou avec la concurrence. Mais lors du 27ème tour, sa Ferrari a lâché, l’obligeant ainsi à abandonner. Un Grand Prix à 0 point qui lui a alors fait perdre la tête du championnat au profit Max Verstappen, qui s’était imposé à Barcelone.

Encore une déception à Monaco

Monégasque, Charles Leclerc a chaque année à coeur de briller sur ses terres lors du Grand Prix en Principauté. Toutefois, jusqu’à présent, le pilote Ferrari n’a jamais été en réussite sur le Rocher. En 2022, Leclerc avait donc envie de rompre le mauvais sort et pour lui, cela avait très bien commencé avec le pole position. Tout le monde se mettait donc à rêver d’une victoire de Charles Leclerc chez lui, à Monaco. Cela n’a finalement pas été le cas. Dans une course notamment perturbée par la pluie, le Monégasque a fait les frais d’une mauvaise stratégie de son équipe pour laisser échapper la victoire à Monaco. Un Grand Prix finalement remporté par Sergio Pérez.

Le ciel s’abat sur Leclerc à Bakou