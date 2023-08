F1 : Mercedes prépare une révolution, Verstappen peut trembler

Jean de Teyssière

C'est actuellement une petite période de trêve que traversent les pilotes, après 12 Grands Prix. Tous remportés par Red Bull (Max Verstappen 10 et Sergio Pérez 2). Une domination sans égale, qui ne laisse que des miettes à ses poursuivants, dont Mercedes. L'écurie allemande se sent néanmoins prête à concurrencer Red Bull en cette deuxième partie de saison, c'est du moins l'opinion de George Russell.

À 24 jours du Grand Prix des Pays-Bas le 27 août prochain, Max Verstappen peut tranquillement regarder ses concurrents de haut, lui qui dispose désormais de 125 points d'avance sur Sergio Pérez. Derrière, les concurrents vont devoir cravacher pour tenter d'embêter Red Bull, et c'est en tout cas la direction que semble prendre Mercedes.

« Nous travaillons très dur sur les caractéristiques de la voiture pour l’année prochaine »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , George Russell, le pilote Mercedes, parle du travail que fait son équipe pour devenir plus compétitif : « C’est certainement une question de réglages, même si nous travaillons très dur sur les caractéristiques de la voiture pour l’année prochaine. Nous examinons beaucoup comment les générations précédentes de voitures étaient pour Mercedes pendant les années de gloire, et nous nous en inspirons un peu, car c’était clairement les meilleures voitures de l’histoire. Cela nous a donc donné quelques indications sur ce que nous devons essayer de viser. »

« Je suis sûr que nous allons être forts en seconde partie de saison »