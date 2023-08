F1 : Verstappen «vole» Hamilton, Mercedes n'en revient toujours pas

Jean de Teyssière

En 2022, le sacre de Max Verstappen ne souffrait d'aucune contestation. En 2023, déjà très proche d'être sacré, Max Verstappen sera légitimement reconnu comme le meilleur pilote de l'année. Le son de cloche est totalement différent en 2021, lorsqu'au bout d'un duel épique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen tout au long de l'année, le Néerlandais s'en est miraculeusement sorti alors qu'il semblait avoir dit adieu au titre. Toto Wolff se remémore cet épisode douloureux.

Le titre de champion de France de Formule 1 2021 s'est joué lors du dernier tour du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Suite à une erreur, reconnue, de la FIA, Max Verstappen a pu doubler Lewis Hamilton et remporter son premier titre de champion du monde. Chez Mercedes, le coup est encore rude.

« Avec Lewis, nous n'avions pas beaucoup de sympathie »

Toto Wolff se remémore douloureusement ce qui s'est passé en novembre 2021, lorsque Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, sacrant pour la première fois le Néerlandais après une décision contestée de la FIA, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Le phénomène intéressant est que nous, en tant qu’équipe, et Lewis en tant que pilote, n’avions pas eu beaucoup de crédit et de sympathie parce que nous avons gagné beaucoup de fois, mais que nous sommes devenus les outsiders à ce moment-là. Les gens nous ont encouragés et c’est encore un point positif aujourd’hui. »

Verstappen veut détrôner Schumacher et Hamilton, c’est légendaire https://t.co/FkhgTJH5KA pic.twitter.com/29sQRstPgo — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« Cette victoire en 2021, elle a été volée »