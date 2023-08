F1 : Verstappen, Alonso, Hamilton... Red Bull lâche une énorme annonce

Benjamin Labrousse

Une nouvelle fois vainqueur dimanche dernier lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen ne semble pas rencontrer la moindre concurrence cette saison. Deuxième, son coéquipier Sergio Perez a quant à lui retrouvé une confiance manquante depuis plusieurs courses. Selon Helmut Marko, personne ne peut cependant rivaliser avec Verstappen, même si Lewis Hamilton ou Fernando Alonso pourraient s’en rapprocher.

Jusqu’où s’arrêtera Max Verstappen ? Seulement âgé de 25 ans, « Super Max » semble loin de laisser son règne s’achever en si bon chemin. Le Néerlandais, double champion du monde en titre, file vers un troisième sacre mondial consécutif, et ce sans que le moindre pilote ne lui pose de problèmes en course. Seul son coéquipier Sergio Perez a réussi à s’imposer cette saison (à deux reprises en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan), mais avec le même véhicule, le Mexicain semble tout de même bien moins performant que Max Verstappen.

F1 : Red Bull entre dans la légende https://t.co/bSm5q5iWAK pic.twitter.com/SgJaR3T7B2 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

« Peut-être que Fernando et Lewis seraient plus proches »

Mais pour Helmut Marko, le fait d’être deuxième derrière le Néerlandais reste une très belle prouesse pour Sergio Perez. « Être deuxième derrière Max, c’est comme une victoire ! Il n’y aura aucun pilote qui pourrait rester au même niveau que lui. Peut-être que Fernando (Alonso) et Lewis (Hamilton) seraient plus proches, mais personne ne pourrait le battre pour le moment. Je sais à quel point Max est bon et cela doit être pris en compte. Il prend soin de ses pneus et il va toujours vite. Il peut lire la course et il est tellement en avance sur tout ce qu’il fait. C’est une capacité incroyable dans sa tête » , affirme ainsi la légende de Red Bull dans des propos relayés par F1Only .

« Nous arrivons même à faire du spectacle avec les conversations entre Max et son ingénieur »