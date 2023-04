F1 : Mercedes n’en veut plus, Hamilton lui déclare sa flamme

Pierrick Levallet

Pilote de Mercedes entre 2017 et 2021, Valtteri Bottas a été le coéquipier de Lewis Hamilton pendant cinq ans. Aujourd'hui, le Finlandais évolue chez Alfa Romeo, tandis que le Britannique pilote aux côtés de George Russell. Toutefois, le septuple champion du monde affirme avoir toujours eu une excellente relation avec son ex-coéquipier.

Pendant cinq ans, Lewis Hamilton a été accompagné par Valtteri Bottas chez Mercedes. Le Finlandais avait été désigné pour remplacer Nico Rosberg, qui venait tout juste de prendre sa retraite. Le pilote d’aujourd’hui 33 ans a alors débarqué au sein de l’écurie allemande et a été d’une grande aide pour le Britannique au cours de ces cinq saisons. Valtteri Bottas a fini par être remplacé par George Russell chez Mercedes. Le pilote offre désormais ses services à Alfa Romeo. Malgré tout, Lewis Hamilton assure avoir toujours eu une excellente relation avec le Finlandais.

F1 : Hamilton prêt à aller en prison au Qatar, sa folle déclaration https://t.co/9d0GCP33ML pic.twitter.com/19XJR48T3T — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

«Nous avons passé des années incroyables ensemble»

« Valtteri a toujours été un excellent coéquipier et collègue, et quand je parle de coéquipier, je pense que peu de gens y pensent vraiment, mais il y a comme un conflit d’intérêt dans notre sport. Nous avons deux championnats, un championnat par équipe, pour lequel nous sommes embauchés, et un championnat des pilotes. Donc, notre travail consiste à marquer le plus de points individuellement et collectivement pour l’équipe. Mais au final, vous voulez battre votre coéquipier, donc il y a toujours cette rivalité interne. Il y a toujours un chemin délicat à emprunter, et il est très facile d’être du mauvais côté et de tomber » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par F1Only.fr .

«Nous nous soutenons toujours aujourd’hui»