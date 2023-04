F1 : Menacé, Leclerc pousse un gros coup de gueule

La rédaction

Alors qu’il connaît un début de saison catastrophique, Charles Leclerc (Ferrari) éprouve des difficultés sur le plan personnel également. Et pour cause, l’adresse du Monégasque de 25 ans a été rendue publique il y a quelque temps, laissant de nombreuses personnes se rendre devant la propriété du pilote. Ce dernier a logiquement adressé un message de prévention sur les réseaux sociaux.

Après seulement 3 courses, Charles Leclerc semble déjà distancé au classement du championnat du monde. 2ème l’an passé, le pilote de la Scuderia Ferrari pointe à une décevante 10ème place, et ne possède que 6 petits points au compteur. Mais c’est également l’attitude du Monégasque qui inquiète. Et pour cause, ce dernier ne semble plus aussi déterminé que la saison passée, et accumule les divers pénalités et accidents. Mais alors que son adresse a été révélée de manière publique, ce dernier se sait menacé, et a gentiment invité ses propres fans à ne pas se rendre au-devant de son domicile.

F1 : «Complètement bourré», Hamilton se lâche https://t.co/vgIuoLavxh pic.twitter.com/MUUSBJyLtv — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Charles Leclerc appelle à «respecter sa vie privée»

Dans un message publié sur le réseau social Instagram , Charles Leclerc déclare : « Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique pour une raison ou une autre, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte et demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne pas venir chez moi » .

«Une limite à pas franchir», Leclerc appelle au calme chez ses fans