F1 : Max Verstappen va imiter Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Écurie dominante depuis 2022, Red Bull semble bien parti pour poursuivre sur sa lancée. Max Verstappen, de son côté, semble presque imbattable en F1. Le Néerlandais, triple champion du monde, a remporté 19 des 22 Grands Prix en 2023. Et s’il continue de régner d’une main de maître sur la discipline, le pilote de 26 ans pourrait bien connaître un destin similaire à celui de Lewis Hamilton.

En 2022, Red Bull a parfaitement négocié le virage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en F1. Résultat, l’écurie autrichienne domine la discipline d’une main de maître et semble imbattable. 21 des 22 Grands Prix ont été remportés par Red Bull en 2023, pour 19 victoires de Max Verstappen. Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière, le Néerlandais est l’un des meilleurs sur la grille. Et s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien connaître le même destin qu’un certain Lewis Hamilton.

F1 : «Phénoménal», une légende hallucine avec Verstappen ! https://t.co/88q1IIxDiV pic.twitter.com/aiesf8smMM — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Hamilton a régné sur la F1 entre 2014 et 2020

Champion du monde en 2008, le Britannique a connu une période plutôt délicate avec McLaren. Il a alors pris le pari de signer chez Mercedes en 2014. L’écurie allemande a d’ailleurs profité d’une nouvelle réglementation pour être propulsée parmi les meilleures équipes de F1. Mercedes a ainsi dominé la dernière décennie, et Lewis Hamilton y était grandement pour quelque chose. Le pilote d’aujourd’hui 38 ans a raflé 6 titres de champion du monde entre 2014 et 2020. Seul le sacre de 2016, qui est revenu à Nico Rosberg, lui a échappé. Autrement, Lewis Hamilton semblait presque imbattable.

Un destin similaire attend Verstappen ?