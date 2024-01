F1 : Max Verstappen imite Lewis Hamilton

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur en piste, Max Verstappen est logiquement leader chez Red Bull. Sergio Perez en a fait les frais et ça continuera au moins durant la saison à venir. Car comme Lewis Hamilton chez Mercedes, le Néerlandais possède de nombreux avantages par rapport à son coéquipier au sein de l'écurie autrichienne. Christian Horner l'a reconnu.

Arrivé en 2017 chez Red Bull, Max Verstappen n'a cessé de gravir les échelons pour affirmer sa domination au sein de l'écurie. Et maintenant qu'il est en le leader, Verstappen possède certains avantages comme Lewis Hamilton chez Mercedes. Le patron, Christian Horner, l'a lui même reconnu, faisant le parallèle avec le septuple champion du monde britannique.

«Il se passe la même chose avec Lewis Hamilton»

« Des privilèges pour Verstappen ? C’est inévitable, dans n’importe quel sport. Max est arrivé chez nous à la fin de l’adolescence, il est maintenant champion du monde. Il se passe la même chose avec Lewis Hamilton. Il est désormais le pilote le plus titré de tous les temps. Il aura plus d’influence au sein de son équipe que son coéquipier, car sa valeur pour l’équipe est nettement plus grande », a déclaré Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il veille tout de même à ce que Verstappen ne prenne pas trop de pouvoir non plus.

«Un champion du monde ne peut pas réaliser ce qu’il veut»