F1 : Lewis Hamilton va provoquer un gros transfert chez Red Bull ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti vainqueur du Grand Prix d’Australie dimanche, Carlos Sainz s’est fait remarquer, notamment auprès de Red Bull. Christian Horner a en effet évoqué l’hypothèse d’accueillir l’Espagnol de Ferrari la saison prochaine, alors que le départ du principal intéressé est d’ores et déjà acté avec la venue attendu de Lewis Hamilton au sein de la Scuderia en 2025.

Dimanche, Carlos Sainz a profité de l’abandon de Max Verstappen pour remporter sa première victoire de la saison en Australie, devançant son coéquipier Charles Leclerc et Lando Norris. Une victoire particulière pour l’Espagnol de Ferrari, qui ne sait pas encore où il sera l’année prochaine, alors que la Scuderia a d’ores et déjà bouclé le recrutement de Lewis Hamilton. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier , a-t-il réagi après son succès australien. Je suis toujours au chômage pour l’année prochaine ! Je sais que lorsqu’on me donne une bonne voiture, je peux y arriver. » Red Bull pourrait répondre à cet appel.

« On ne peut exclure aucune possibilité »

Alors que Sergio Perez est actuellement dans sa dernière année de contrat et que l’avenir de Max Verstappen pourrait lui aussi faire parler, Christian Horner a évoqué la possibilité d’accueillir Carlos Sainz après le Grand Prix d’Australie. « Nous voulons former le meilleur duo possible pour Red Bull Racing, donc parfois, il faut aussi regarder en dehors de notre pool , a reconnu le boss de Red Bull. Le marché est raisonnablement fluide en ce moment, comme vous le savez. Je veux dire, sur la base d’une performance comme celle de Carlos, on ne peut exclure aucune possibilité . »

« C’est encore Carlos qui nous bat »