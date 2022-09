Formule 1

F1 : Lewis Hamilton fait une grande annonce pour son avenir

Publié le 22 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

Après avoir dominé la Formule 1 pendant des années, Lewis Hamilton vit une saison plus compliquée. Alors qu’il est désormais âgé de 37 ans, les questions concernant son avenir et un possible départ à la retraite se font de plus en plus nombreuses. Mais le Britannique se sent bien et ne compte pas arrêter prochainement.

À l’image de Mercedes, la saison de Lewis Hamilton est délicate. Sixième au classement des pilotes, le Britannique est à 167 points du leader, Max Verstappen. Un écart qui fait mal, alors que les deux hommes ont été au coude-à-coude pour le titre de champion du monde jusqu’au dernier Grand Prix la saison dernière. À 37 ans, l’avenir de Lewis Hamilton fait d'ailleurs beaucoup parler, mais le principal concerné ne semble pas encore prêt à raccrocher.

F1 : L'énorme regret de Red Bull avec Piastri https://t.co/9n0VVssNQG pic.twitter.com/6b7MXGncLk — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

« Je n'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt »

« Pendant des années, nous avons tourné autour du pot, monté et descendu avec des histoires de retraite et d'arrêt. Pour ma part, je me sens en meilleure santé que je ne l'ai jamais été, car je me concentre beaucoup sur cet aspect, je me sens en forme. J'aime ce que je fais et je n'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt », a-t-il confié dans un entretien accordé au site officiel de la Formule 1. S’il ne veut pas encore arrêter sa carrière, Lewis Hamilton souhaite également poursuivre avec Mercedes, où il est depuis neuf ans.

« Je serai toujours avec Mercedes jusqu'au jour de ma mort »