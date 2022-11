F1 : L’énorme aveu d’Hamilton sur son avenir

Pierrick Levallet

Dans une situation délicate cette saison avec Mercedes, Lewis Hamilton a connu sans doute sa pire année au sein de l'écurie allemande. Mais malgré tout, le Britannique a encore l'intention de continuer en F1 à 37 ans. Le septuple champion du monde chasse encore son huitième sacre, et il a dévoilé certaines de ses sources de motivation.

Cette saison n’a clairement pas été comme les autres du côté de Mercedes. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en F1, l’écurie allemande a totalement manqué sa transition. De ce fait, Lewis Hamilton s’est très rapidement retrouvé écarté de la course au titre et a vécu un calvaire en début d’année. Au fil du temps, les choses se sont améliorées chez Mercedes, mais pas au point de pouvoir se rivaliser sur le long avec les meilleurs. Malgré tout, Lewis Hamilton devrait être dans le paddock la saison prochaine. Et il a révélé que les présences de Fernando Alonso et Sebastian Vettel le poussaient à continuer en F1.

F1 : Hamilton, polémique... Verstappen en remet une couche sur son sacre https://t.co/uLT9WzZKsr pic.twitter.com/FipbVuexFK — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Je pense que j’aime toujours ce que je fais»

« Qu’est-ce qui me pousse à continuer ? Je ne sais pas. C’est une question que je me pose probablement moi-même. Peut-être que c’est parce que Fernando et Seb sont toujours là. Mais maintenant, évidemment, nous allons perdre Seb. Je ne sais pas. Je pense que j’aime toujours ce que je fais » explique le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Hamilton aime toujours se remettre en question