F1 : Le terrible message de Lando Norris...

Septième au classement des pilotes, Lando Norris n’a réussi à terminer sur le podium qu’à une seule reprise cette saison. Un résultat très décevant pour le Britannique. Il n’a d’ailleurs pas caché sa déception après son année 2022 difficile et avoue notamment vouloir franchir une étape dès la saison prochaine.

« Un podium veut toujours dire quelque chose, mais un seul n’est pas suffisant »

Dans des propos relayés par MotorSport , Lando Norris n’a pas caché sa déception après cette saison décevante. « Un podium veut toujours dire quelque chose, pour l’équipe comme pour moi, mais un seul n’est pas suffisant. S’il n’y en a qu’un, on se dit : ’on a eu de la chance’, alors que nous voulons mériter d’y être à chaque fois. Nous le méritons, ça pour sûr, mais nous n’étions pas assez rapides. Nous étions en quelque sorte bien au-dessus de la position qui était la nôtre. »

« Ce n’est pas un travail suffisant de la part de toute l’équipe »

Lando Norris poursuit : « Une fois ne me suffit pas. Ce n’est pas un travail suffisant de la part de toute l’équipe, mais encore une fois, tout dépend de la voiture dont nous disposons. Tout le monde en est conscient et travaille dur, ce n’est pas comme si c’était quelque chose de nouveau. »

« Nous savons que notre saison a été très difficile »