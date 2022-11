Formule 1

F1 - GP du Brésil : L’énorme confidence de Lando Norris

Publié le 15 novembre 2022 à 04h35

Lando Norris aurait pu ne pas participer au Grand Prix du Brésil. Alors qu’il était absent le jeudi à cause d’une intoxication alimentaire, sa présence était plus qu’incertaine. Mais le lendemain, le pilote McLaren a repris sa place dans sa monoplace. Durant le Grand Prix, le Britannique a avoué ne pas avoir été dans sa meilleure forme et se dit être chanceux d’avoir dû abandonner, même si ça reste une déception pour lui.

Lando Norris aura vécu un week-end très compliqué au Brésil. Absent le jeudi à cause d’une intoxication alimentaire, le pilote britannique était incertain quant à sa participation sur le circuit d’Interlagos. Mais il a tout de même pris place dans sa McLaren pour le Grand Prix du Brésil. Norris s’est par ailleurs exprimé sur son état de santé après la course.

« J’étais plutôt mal en point le samedi »

Dans des propos relayés par MotorSport , Lando Norris a avoué ne pas avoir été en forme durant la course. Il s’est confié sur son état physique tout au long du week-end. « J’étais plutôt mal en point le samedi. Je me sentais mieux le dimanche car je n’ai pas eu grand chose à faire en course. J’en suis arrivé au point où je commençais à peiner sur le plan physique, mais j’ai ensuite abandonné. Mon état s’améliore de jour en jour mais le weekend m’a beaucoup coûté. À partir du jeudi, je n’ai pas mangé ni bu pendant deux jours et je perdais presque quatre kilos. Je n’étais vraiment pas bien. Tout le monde pensait que j’allais bien le vendredi parce que je faisais du bon travail et que j’étais rapide, mais c’était en fait l’opposé. Je dois simplement me reposer avant le prochain weekend. »

« D’une certaine manière, je suis donc chanceux que ça se soit produit »

Lando Norris s’est notamment dit être sauvé après avoir été contraint d’abandonner la course à cause d’un problème technique et avoue qu’il ne sait pas s’il allait être capable de terminer le Grand Prix. « C’était déjà un peu mieux le dimanche, je parvenais à manger et à boire avant la course et c’est probablement le plus important lors d’une journée aussi chaude. En revanche, j’aurais été dans une mauvaise condition si j’avais atteint l’arrivée et que je n’avais pas abandonné. D’une certaine manière, je suis donc chanceux que ça se soit produit, mais ça reste une déception. »

« Mais c’était difficile sur le plan de l’endurance »