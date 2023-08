F1 : Le fiasco est total chez Alpine

Arnaud De Kanel

La trêve estivale a débuté pour l'intégralité du paddock et elle risque de faire un bien fou à Alpine. L'écurie tricolore a vécu une première partie de saison très délicate qui a même tourné au fiasco sur la fin avec deux doubles abandons consécutifs. Une situation qui a entrainé une vague de licenciements importants.

Luca De Meo, directeur général de Renault depuis l'automne 2020, n'a visiblement pas apprécié la première partie de saison d'Alpine. Afin de créer un électrochoc au sein de son écurie, le Milanais de naissance a pris plusieurs décisions radicales. La première a été de licencier Laurent Rossi, désormais ex-CEO d'Alpine. A Spa, le ménage s'est poursuivi puisqu'à la fin de la séance d'essais libres, le directeur de l'équipe Otmar Sfaznauer et le directeur sportif Alan Permane ont également été remerciés sur le champ.

F1 : Alpine le vire, il veut déjà revenir https://t.co/xQw4un1oPN pic.twitter.com/hqoSZfs6v1 — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Vague de départs chez Alpine

Alpine l'a d'ailleurs confirmé dans un communiqué publié vendredi. « Otmar continuera ses fonctions normales pour la course de ce week-end en Belgique, avant de quitter l'équipe avant la pause estivale. L'équipe tient à remercier Otmar pour son travail acharné au cours des 18 derniers mois et pour avoir mené l'équipe à la quatrième place au classement des constructeurs en 2022. L'équipe lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Alan continuera également son rôle ce week-end en Belgique avant de partir avant la pause estivale. Après 34 années distinguées à Enstone, l'équipe adresse ses remerciements à Alan et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs », écrit l'écurie tricolore. Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsports, assumera le rôle de directeur intérimaire de l'équipe à partir du Grand Prix des Pays-Bas tandis que Julian Rouse, actuel directeur de l'Académie Alpine, est nommé directeur sportif intérimaire. Enfin, Matt Harman dirigera l'équipe technique à Enstone.

Et maintenant ?

Le bilan est plus que mitigé pour l'écurie Alpine à la mi-saison. Le duo Esteban Ocon-Pierre Gasly ne fait pas d'étincelles et mis à part la très belle troisième place du premier cité à Monaco, Alpine n'a rien eu à se mettre sous la dent en Grand Prix car la troisième place de Gasly sur la course sprint à Spa est beaucoup moins significative. Quatrième à l'issue de la saison passée, Alpine pointe deux rangs en dessous à la mi-saison, à la 6ème place. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont quant à eux respectivement 10ème et 12ème du classement des pilotes. Un sursaut est bien évidemment attendu à la reprise à Zandvoort fin aout.