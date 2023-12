F1 : Le boss de Red Bull annonce une bonne nouvelle pour Verstappen

Jean de Teyssière

Auteur d'un excellent début de saison avec deux victoires lors des quatre premiers Grands Prix, Sergio Pérez a cru pouvoir rivaliser avec Max Verstappen mais il est finalement rentré dans le rang. Vice-champion du monde de Formule 1, le Mexicain sera toujours un pilote de Red Bull la saison prochaine. Mais Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, estime qu'il ne pourra pas se mesurer à Max Verstappen.

Sergio Pérez est arrivé chez Red Bull en 2021, l'année du premier titre de Max Verstappen. Depuis, le Mexicain joue le rôle de coéquipier de luxe, même si cette année, il avait commencé à jouer les premiers rôles. Auteur de deux victoires, plus une lors du premier sprint de la saison, Pérez pouvait jouer le titre, mais le talent de Max Verstappen a pris le dessus et le Néerlandais a tranquillement filé jusqu'à son troisième titre de champion du monde.

«Nous n’avons pas vu le meilleur Sergio»

Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull, a été interrogé sur le niveau de Sergio Pérez, le coéquipier de Max Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’était important pour lui. Parce que nous savons de quoi il est capable et que nous n’avons pas vu le meilleur Sergio. Ce que nous avons vu au début de l’année - si vous pensez à l’Azerbaïdjan, à l’Arabie Saoudite, à Bahreïn et aux courses de début de saison - il était phénoménal. Même à Monza, son Grand Prix était formidable. Mais ensuite, cette première série de courses hors d’Europe... tout a commencé à s’effondrer pour lui. Un pilote moins doué que lui se serait effondré sous la pression et les attentes. Mais il s’est ressaisi, il a travaillé dur. Il est venu s’installer dans le simulateur avec ses ingénieurs. Et à ce tournant de la saison, il s’est vraiment repris et a fait de belles courses . »

«Mais il faut être réaliste dans ses propres objectifs»