F1 : L’annonce d’Alonso qui fait trembler en haut lieu

Arnaud De Kanel

A Bahreïn, Fernando Alonso a démarré sa 21ème saison en Formule 1. La longévité exceptionnelle du pilote espagnol n'est plus à prouver mais il devra stopper sa carrière tôt ou tard. Il s'est d'ailleurs prononcé à ce sujet et a jeté un froid sur son avenir, plus particulièrement sur 2026 avec la nouvelle réglementation. Aston Martin peut trembler.

Fernando Alonso fêtera ses 43 ans le 29 juillet prochain mais il se sent encore jeune et capable de réaliser de grandes choses en Formule 1. L'ancien double champion du monde garde encore la motivation nécessaire mais ça pourrait ne pas durer. En effet, Alonso a de gros doutes sur sa présence sur la grille en 2026, année de grand changement pour la discipline.



«J’attendrai quelques courses pour prendre une décision»

« Tout d’abord, je dois décider si je veux continuer à courir. C’est la première chose que je dois décider, dans quelques semaines ou quelques courses. Je me sens bien maintenant, mais je sais que c’est un calendrier exigeant. En 2026, il y aura des règlements différents. Ils peuvent être tentants ou non. Mais oui, voyons voir. Comme je l’ai dit lors du lancement de la voiture, j’attendrai quelques courses pour prendre une décision », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Une annonce qui a de quoi faire trembler Aston Martin, d'autant plus que l'entourage d'Alonso s'affaire en coulisses.

«Nous travaillons et recherchons la meilleure option future pour Fernando»