F1 : Ils vont créer la surprise en 2024, Verstappen est prévenu

Arnaud De Kanel

A l'aube d'une nouvelle saison, les prédictions vont bon train. Cette fois-ci, c'est au tour de Jarno Trulli de se prononcer sur l'exercice 2024. L'ancien pilote italien voit bien Oscar Piastri et George Russell faire forte impression et se placer plus haut qu'on ne les attend. Deux nouvelles menaces supplémentaires donc pour Max Verstappen.

La saison 2024 débute dans un peu plus d'un mois. Logiquement, Max Verstappen fait office de grandissime favori, lui qui reste sur trois titres consécutifs. Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou encore Fernando Alonso n'en restent pas moins très attendus, mais il pourrait bien y avoir des surprises comme souvent. Jarno Trulli mise sur les talentueux Oscar Piastri et George Russell.

Coup de tonnerre en F1, c’est validé par Grosjean https://t.co/VTQ4rfVPh3 pic.twitter.com/IiLadEiT8Q — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Piastri principale surprise de 2024

« Comme surprise pour 2024, je dirais Oscar Piastri, car il dispose d’une McLaren potentiellement compétitive et pourrait confirmer son talent après une première saison très positive. Si la voiture est à la hauteur, on pourrait s’habituer à le retrouver souvent sur le podium. Aujourd’hui, il est difficile de juger un jeune dans les catégories inférieures, il y a trop de facteurs qui influencent la performance, donc le vrai test ne se fait que lorsqu’il arrive en F1. L’Australien a montré de très bonnes qualités. Il est rapide et assez régulier. Pour pouvoir l’évaluer encore mieux, il faudrait le voir se battre avec les meilleurs. La confrontation dans l’équipe avec un pilote déjà établi comme Lando Norris est certainement probante », a estimé Jarno Trulli à La Gazzetta dello Sport . L'Italien conseille également à Max Verstappen de se méfier de George Russell.

«L’outsider inattendu pour le championnat du monde pourrait être George Russell»