F1 : Il vend la mèche pour l’avenir d’Alonso

Arnaud De Kanel

Alors que personne ne l'attendait, Fernando Alonso est la surprise de ce début de saison en Formule 1. L'Asturien de 41 ans a signé deux podiums consécutifs et montre qu'il en a encore dans le ventre malgré son âge. Pour Emerson Fittipaldi, le vétéran pourrait continuer pour quelques années.

Fernando Alonso est l'attraction du moment en Formule 1. Troisième du championnat du monde derrière Max Verstappen et Sergio Perez, le pilote espagnol n'en fini plus de surprendre son monde, le tout à 41 ans. Certains le voyaient déjà à la retraite avant qu'il ne fasse son retour dans le paddock il y a deux ans chez Alpine, mais il a toujours cru en lui et prouve une nouvelle fois qu'il est un champion d'exception. Emerson Fittipaldi est admiratif de son début de saison et lui promet de belles années.

F1 : Gasly s’en va, ça vire au cauchemar https://t.co/97QdeVSV9Y pic.twitter.com/LNDswjO2Kw — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

«Je suis content pour lui»

Double champion du monde de Formule 1 comme Fernando Alonso, le Brésilien n'a pas manqué de saluer son retour en grâce. « Fernando court très bien. C'est la surprise de la saison. C'était une bonne surprise pour les fans. Je suis content pour lui. C'est difficile, parce que Fernando a pris sa retraite de deux ans de la Formule 1, mais il est revenu avec force. L'année dernière, il était avec Alpine et maintenant il est encore mieux avec Aston Martin. C'est génial pour les courses » a déclaré Emerson Fittipaldi dans un entretien accordé à Motorsport.com . Expert de la longévité, lui qui a piloté jusqu'à l'âge de 49 ans, il estime que Fernando Alonso est encore loin de la retraite.

«La forme physique et mentale lui permettra de piloter encore cinq ans»