F1 : Il l'annonce, Hamilton est le plus gros danger pour Verstappen

La rédaction

En 2015, le jeune Max Verstappen fait ses débuts en Formule 1, devenant au passage le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à se qualifier pour un Grand Prix à 17 ans et 166 jours. Un an plus tard, il est promu en pleine saison chez Red Bull et devient très vite l'un de leur pilote phare en remportant sa première course sous ses nouvelles couleurs en Espagne. Un début de carrière idyllique qui aurait pu être totalement différent si son coéquipier se nommait Lewis Hamilton.

À quoi tient une carrière dans le sport de très haut niveau ? À pas grand chose si l'on en croit les propos de George Russell. Le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes loue les qualités de son partenaire et estime que la carrière de Max Verstappen aurait pris une direction diamétralement opposée que celle qu'il a aujourd'hui s'il avait débuté sa carrière chez Mercedes.

«Si Max avait débuté chez Mercedes, cela aurait pu lui nuire»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , George Russell, pilote Mercedes et coéquipier de Lewis Hamilton estime que la carrière de Max Verstappen aurait pu être totalement différente s'il avait débuté avec le Britannique : « Max a obtenu sa promotion après 18 mois. Si Max était allé dans une équipe comme Mercedes et avait dû affronter un Lewis Hamilton en grande forme là-bas, cela aurait pu nuire à sa carrière. Il faut donc voir cela sous deux angles. ».

F1 - Mercedes : Le remplaçant d’Hamilton est déjà trouvé https://t.co/Rnv7scQNdQ pic.twitter.com/YAnAGQKob9 — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«S'il avait affronté Hamilton, il ne pourrait pas être dans cette position»