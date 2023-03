F1 : «Il est sur une autre planète», le terrible aveu de Leclerc

La rédaction

Charles Leclerc a vécu une journée de samedi mi-figue mi-raisin lors des qualifications. En effet, le pilote Ferraro a terminé à la deuxième place, mais, contraint de subir une pénalité de 10 places, il s'élancera finalement de la douzième place lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. S'il reste devant Max Verstappen, qui débutera 14ème, il ne semble pas être en mesure de concurrencer Red Bull ce dimanche.

Après avoir déjà changé trois fois l'unité de contrôle électronique de sa monoplace (deux autorisations par an), Charles Leclerc avait écopé d'une pénalité de dix places. Mais le pilote monégasque a sauvé les meubles en finissant deuxième des qualifications. Toutefois, la puissance affichée par Red Bull et Sergio Pérez, qui partira en pole position, a refroidit Charles Leclerc sur ses ambitions.

« Ça ne va pas être facile »

Dans des propos retranscrits par motorsport.com , Charles Leclerc a dévoilé son ressenti lors des qualifications sur le circuit de Djeddah : « Ça ne va pas être facile. Nous allons nous concentrer sur la course en espérant revenir devant aussi vite que possible. Le rythme de course a l'air assez bon. Mais c'est très difficile de comparer avec les autres écuries, car en essais libres 2, tout le monde a des programmes très différents. Alors on verra ; ça avait l'air un peu mieux, mais ça ne va pas être facile, car j'ai l'impression que tout le monde est très proche en rythme de course. »

« Red Bull est sur une autre planète »