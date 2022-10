Formule 1

F1 : Hamilton veut faire tomber Verstappen, sa grosse annonce avant 2023

Publié le 20 octobre 2022 à 08h35

Alors qu’il vit une saison très compliquée, Lewis Hamilton est déjà focalisé sur 2023. Le pilote anglais souhaite rebondir, même s’il a conscience que Mercedes devra progresser sur de nombreux aspects. Malgré tout, le septuple champion du monde espère tenir tête à Max Verstappen.

Lewis Hamilton aura vécu une année cauchemardesque. Après avoir perdu le titre lors du dernier Grand Prix de la saison, le pilote anglais a connu un exercice très compliqué jusqu’à aujourd’hui. Avec les nouvelles réglementations, Hamilton n’a jamais été en mesure de se battre avec Max Verstappen, déjà sacré champion du monde. Mais pour la saison prochaine, Lewis Hamilton entend bien réagir.

Lewis Hamilton veut rebondir

« Je suis ici depuis si longtemps, je sais combien de temps il faut pour changer les choses, je sais combien les processus sont longs, les décisions doivent être prises des mois à l’avance par rapport à la direction que l’on prend. Je dirais qu’avec la façon dont les règles sont, je sais que ça peut être difficile pour tout le monde. Tout le monde va devoir aller encore plus loin au cours des six prochains mois, et ça ne va pas être facile, mais je sens que tout le monde est à la hauteur du défi, à la hauteur de la tâche », reconnaît Hamilton, lucide, dans des propos relayés par Nextgen Auto.

