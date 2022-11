F1 : Hamilton, Mercedes... À la retraite, Vettel fait une révélation surprenante

Pierrick Levallet

Maintenant qu'il est à la retraite, Sebastian Vettel peut profiter pleinement de sa vie. Mais alors qu'il n'est désormais plus dans le paddock, l'Allemand en profite pour revenir sur les opportunités qui se sont présentées à lui au cours de sa carrière. Le quadruple champion du monde a ainsi révélé qu'il aurait pu évoluer chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton il y a quelques années.

Après un Grand Prix d’Abu Dhabi où il a terminé 10e, Sebastian Vettel a mis un terme à sa carrière. L’Allemand l’avait déjà annoncé plus tôt dans la saison. Désormais, le quadruple champion du monde va pouvoir profiter de sa retraite. Mais alors qu’il vient à peine de se retirer des circuits, Sebastian Vettel a révélé qu’il aurait pu évoluer chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton.

Vettel a eu l’opportunité de rejoindre Mercedes

« J’ai parlé avec Niki au milieu de la période Ferrari de sa proposition de rejoindre Mercedes F1. Cela a duré pas mal de temps. Mais au final on a pensé que ça aurait été un gros problème parce que Lewis était en quelque sorte leur numéro un et je ne sais pas s’ils auraient aimé nous avoir tous les deux dans l’équipe en même temps » a expliqué l’ex-pilote d’Aston Martin dans le podcast Beyond The Grid .

«Ce n’était pas vraiment sérieux quand on y repense»