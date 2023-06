F1 : Hamilton frôle la catastrophe, Mercedes fait une annonce

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton et George Russell ont fini respectivement deuxième et troisième le week-end dernier lors du Grand Prix d’Espagne, Mercedes n’est pas passé loin de tout perdre lors de la séance de qualifications. En effet, les deux coéquipiers se sont accrochés lors de la Q2. En conséquence, l’écurie allemande a décidé de revoir sa communication.

Mercedes avait le sourire dimanche, à l’issue du Grand Prix d’Espagne. Alors qu’ils étaient respectivement 4e et 12e sur la grille de départ, Lewis Hamilton et George Russell ont tous les deux terminé sur le podium, derrière Max Verstappen. Cependant, les deux hommes se sont accrochés en Q2 lors de la séance de qualifications. Un incident qui a provoqué plus de peur que de mal, mais que Mercedes ne veut pas voir se reproduire.

« George et Lewis ont tous deux essayé de prendre l’aspiration de Sainz »

« En termes simples, les pilotes essayaient de trouver une voiture finissant un tour pour obtenir une aspiration en commençant leur propre tour. Cela leur donnerait plus de vitesse en ligne droite et vous pouvez trouver environ un dixième, peut-être un peu plus, en ligne droite. Cette voiture (Sainz) qui terminait son tour s’éloigne alors de la bonne trajectoire et ils peuvent alors effectuer le reste de leur tour dans l’air clair. Le problème, encore une fois, était que George et Lewis ont tous deux essayé de prendre l’aspiration de Sainz. Lewis était derrière lui vers le virage 10 », a expliqué Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie piste chez Mercedes.

« Nous allons nous asseoir et voir comment nous devons changer notre communication »