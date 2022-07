Formule 1

F1 - Grand Prix d’Autriche : Un gros retour est confirmé

Publié le 7 juillet 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Après la Grande-Bretagne, direction l’Autriche pour la Formule 1. Ce week-end, les pilotes s’affronteront lors du Grand Prix de Spielberg. Et à l’occasion de cette course, on pourrait bien revoir Guanyu Zhou. La dernière fois qu’on l’a quitté c’était à Silverstone lors de son terrible accident. Finalement, plus de peur que de mal pour le Chinois, autorisé à participer au Grand Prix d’Autriche.

La saison de Formule 1 continue. Après la victoire de Carlos Sainz Jr à Silverstone, les pilotes vont faire escale en Autriche ce week-end pour le 11ème rendez-vous de cette saison 2022. La saison dernière, c’est Max Verstappen qui s’était imposé sur le circuit de Spielberg. Le pilote Red Bull remettra-t-il cela cette année ? Réponse donc d’ici quelques jours. Et avant les premiers tours de piste en Autriche, une bonne nouvelle est tombée et elle concerne Guanyu Zhou, le pilote Alfa Romeo, qui avait connu un terrible accident lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Finished the final medical check, all good to go! Thanks to all of the people who supported me during this time, means the world. ❤️ #AustrianGP LET’S GO! 💪🏼 pic.twitter.com/VdArFWcRoB — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 7, 2022

Un accident terrifiant

Les images de Guanyu Zhou lors du Grand Prix de Silverstone ont fait froid dans le dos de tout le monde. En effet, dès le départ de la course, le Chinois s’est retrouvé au coeur d’un énorme accident. Dans un premier temps, ce sont Pierre Gasly et George Russell qui se sont accrochés. Le pilote Mercedes est alors rentré dans le Chinois, qui a vu son Alfa Romeo se retourner. A pleine vitesse, à l’envers, Zhou a alors fini sa course dans le grillage de sécurité puisque sa monoplace était passée avant cela au-dessus des premières barrières de sécurité. Un accident très impressionnant et forcément, en voyant de telles images, on a imaginé le pire.

Zhou a évité le pire

Finalement, Guanyu Zhou a évité la catastrophe de peu lors de cet accident à Silverstone. Si son Alfa Romeo était dans un piteux état, le Chinois est lui ressorti indemne de ce crash, avant d'être emmené à l'hôpital pour passer quelques examens. Tout allait finalement bien et il peut notamment remercier le halo de sécurité. Sans ça, cela aurait pu être plus grave. D’ailleurs, juste après avoir passé des tests médicaux à l’hôpital, Zhou avait posté un message très fort, soulignant l’importance du halo : « Le halo m'a sauvé. Je remercie la FIA et Formula One pour leur travail sur la sécurité, mais aussi les commissaires et médecins qui sont intervenus si rapidement ».

Feu vert pour le Grand Prix d’Autriche