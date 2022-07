Formule 1

F1 : Après son résultat surprise, il passe aux aveux

Publié le 31 juillet 2022 à 07h35 par La rédaction

Alors qu'il vient de signer la première pole position de sa carrière, George Russell préfère rester lucide. Le Britannique a créé la surprise ce samedi en signant le meilleur temps des qualifications et en décrochant ainsi la pole position qui semblait promise à Ferrari. Le pilote Mercedes est revenu sur cette énorme performance et annonce la couleur pour la course de ce dimanche.

La Formule 1 fait escale en Hongrie ce week-end avant la trêve estivale qui va permettre aux pilotes de se ressourcer. Le circuit hongrois réserve son lot de surprises depuis les premiers tours de piste des monoplaces. La saison dernière, Esteban Ocon (Alpine) s'était imposé à la surprise générale après un Grand Prix chaotique. Ce samedi, c'est Nicholas Latifi (Williams) qui a créé la stupeur après avoir dominé la dernière séance d'essais libres. Plus tard dans l'après-midi, la surprise est venue de George Russell (Mercedes), qui a pris le meilleur sur les deux Ferrari et qui s'est emparé de la pole position, la première de sa carrière.

F1 - GP de Hongrie : La surprise Russell, Verstappen largué https://t.co/GmUvNPMboj pic.twitter.com/eavF0OkqPi — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

«Je suis aux anges !»

Suite à ce résultat inattendu, le pilote Mercedes a exulté en zone mixte. « Je suis aux anges ! Absolument ravi ! Hier, c'était probablement notre pire vendredi de la saison, et tout le monde a travaillé super dur hier soir. Nous ne savions pas vraiment quelle direction emprunter. Puis dans ce dernier tour, j'ai super bien passé le premier virage, j'ai super bien passé le second, et le chrono n'a fait que venir à moi. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai regardé l'écran et j'ai vu que nous étions premiers. C'était un sentiment incroyable », se réjouit Russell dans des propos relayés par Motorsport.com . Mais le Britannique reste toujours scotché quant à la performance de sa monoplace.

« Il faut que nous étudiions ça »

George Russell a tenté de trouver des explications à cette performance inattendue. Les deux pilotes des Flèches d'Argent étaient relégués à une seconde des meilleurs lors des deux séances d'essais libres disputées sur une piste sèche vendredi. Le pilote n'arrive pas encore à expliquer le scénario de ce samedi. « Je ne sais pas. Il faut que nous étudiions ça et comprenions d'où vient [cette performance]. Nous avons quelques idées », déclare Russell. Le pilote se méfie tout de même de la puissance des Ferrari et appelle à la prudence.

« Les Ferrari étaient très rapides »