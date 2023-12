F1 - Gasly : Alpine n’a plus le droit à l’erreur en 2024

Arnaud De Kanel

Alpine suscitait de grands espoirs en 2023 avec la quatrième place chez les constructeurs obtenue en 2022 et l'arrivée d'un nouveau pilote, Pierre Gasly. Malgré tout, l'écurie française n'a pas répondu aux attentes placées en elle. Pour Gasly, il n'y aura aucune excuse à trouver si Alpine passe encore à côté la saison prochaine.

« Les dernières semaines ont été très chargées. Nous avons disputé six courses en huit week-ends, du Qatar aux Amériques, en passant par Las Vegas et la finale de la saison à Abu Dhabi . » Epuisé, Pierre Gasly est bien content d'en avoir terminé avec cette éprouvante saison 2023. Désormais pleinement intégré à sa nouvelle équipe, le pilote français espère retrouver les sommets l'année prochaine. Pour lui, Alpine n'a plus le droit à l'erreur.



«C’est très en deçà des attentes que nous nous étions fixées»

« Nous avons connu une fin de saison mitigée, avec de bonnes courses comme Austin et Sao Paulo, où nous avons marqué des points, et des courses décevantes comme Las Vegas et Abu Dhabi, où nous avons manqué de peu la victoire pour diverses raisons. Quoi qu’il en soit, cela signifie que nous avons terminé la saison à la 11e place du championnat des pilotes et l’équipe à la sixième place du championnat des constructeurs. C’est très en deçà des attentes que nous nous étions fixées et, bien sûr, nous voulions bien plus que cela », a concédé Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant de mettre en garde son écurie.

«Nous devons être prêts, il n’y a pas d’excuses»