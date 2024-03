F1 : Fiasco pour Alpine, Alonso envoie un message fort

Arnaud De Kanel

Parti d'Alpine depuis maintenant deux saisons, Fernando Alonso continue de garder un œil sur la situation de son ancienne équipe. L'Espagnol est forcément attristé des sombres performances réalisées par l'écurie tricolore qui n'a toujours pas inscrit le moindre point après trois courses. Il espère qu'elle se relèvera le plus rapidement possible.

Alpine connait un début de saison pour le moins cauchemardesque. L'écurie tricolore est l'une des dernières forces du plateau et son année 2024 vire doucement au fiasco. Esteban Ocon et Pierre Gasly trainent leur misère en queue de peloton et cette situation attriste forcément les supporters d'Alpine, mais également ses anciens pilotes à l'image de Fernando Alonso. L'ancien double champion du monde souhaite bien du courage aux membres de l'écurie tricolore, tout en espérant qu'ils redresseront la barre assez vite.



«Difficile de voir qu’ils sont à l’arrière»

« Quand j’étais là-bas, j’ai évidemment passé de très bons moments. La plupart des membres de l’équipe lorsque j’étais chez Alpine étaient les mêmes que chez Renault, et c’est l’équipe que j’aimerai toujours et que j’aurai dans mon cœur. Donc, c’est difficile de voir qu’ils sont à l’arrière. Mais j’espère qu’ils pourront trouver plus de performances », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il a également refusé de commenter la récente vague de départs qui a touché Alpine.

«J’espère qu’ils régleront les choses rapidement»