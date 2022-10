Formule 1

Formule 1 : Ferrari, Mercedes... Les écuries les plus titrées en F1

Publié le 24 octobre 2022 à 12h35

Arnaud De Kanel

Grâce à la nouvelle victoire de Max Verstappen, Red Bull a remporté son cinquième titre au classement des constructeurs. Néanmoins, elle reste bien loin de Ferrari, écurie la plus titrée de l'histoire. Pour cette occasion, le10sport vous propose un retour dans le passé en rappelant le palmarès du championnat constructeurs, par écuries et par nationalités.

Une 13ème victoire pour Max Verstappen cette saison et Red Bull s'adjuge le titre constructeurs pour la 5ème fois de son histoire. Malgré cela, l'écurie dirigée par Christian Horner ne truste pas la première position de ce classement dans l'histoire de la Formule 1, une anomalie lorsqu'on voit la domination de l'écurie autrichienne sur la piste depuis quelques années. Elle paie son arrivée tardive dans les paddocks, à contrario de Ferrari qui a forgé sa gloire dans le passé.

Les constructeurs les plus titrés de l'histoire

Dans l'ombre du classement des pilotes, celui des constructeurs, qui n'a pas la même renommée mais qui reste tout autant gratifiant. Tout en haut, on y retrouve la Scuderia Ferrari avec 16 titres d'équipe remportés : 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 et enfin 2008, un record absolu. Vient ensuite l'écurie Williams, où son fondateur Frank Williams y accordait une importance primordiale. Le travail d'équipe avant tout chez Williams qui a remporté ce classement à 9 reprises, en 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997. En troisième position, Mercedes qui a tout raflé avec Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Valtteri Bottas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), a égalité avec McLaren et ses 8 couronnes acquises en 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998. Devant Red Bull et ses 5 titres (2010, 2011, 2012, 2013, 2022), Lotus en totalise 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978). La première écurie française de ce classement est Renault et ses 2 titres en 2005 et 2006, soit le même total que les Britanniques Brabham et Cooper. Ensuite, 6 écuries l'ont emporté à au moins une reprise : Brawn, Benetton, Matra, Tyrrell, BRM et Vanwall.

Les nations les plus titrés de l'histoire

Si Ferrari domine outrageusement le classement des titres constructeurs acquis par écuries distinctes, elle est la seule représentante italienne au classement par nations. Les Britanniques en sont les rois incontestés avec 33 titres, devant l'Italie et les 16 trophées de Ferrari. L'Allemagne et l'Autriche ne sont pas non plus diversifiées et doivent leurs sacres à une seule écurie. Logiquement, les Allemands sont troisièmes de ce classement avec 8 titres, devant les Autrichiens et leurs 5 sacres. La dernière nation représentée est la France avec 3 succès acquis par Renault et Mastra.