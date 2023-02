F1 : Ferrari lâche une annonce à faire trembler Verstappen

Thibault Morlain

Plus que quelques jours maintenant avant le premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Le 5 mars, les pilotes auront rendez-vous à Bahreïn. En attendant, les écuries dévoilent tour à tour leur monoplace pour cette année 2023. Ferrari vient ainsi de montrer au grand public à quoi ressemblera la F1 de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Et c'est à cette occasion que le Monégasque a fait une grande annonce.

Ce mardi, Ferrari dévoilait sa monoplace pour la saison 2023 de Formule 1. La question est maintenant de savoir ce qu'elle donnera en course afin de permettre ou non à Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr de pouvoir jouer ou non la gagne et le titre de champion du monde. Double tenant du titre, Max Verstappen devra-t-il se méfier de Ferrari au volant de sa Red Bull ? C'est en tout cas ce qu'espère Leclerc qui a annoncé la couleur à ce sujet.

« Se battre pour le championnat »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Charles Leclerc s'est prononcé sur la saison de Fomule 1 à venir. Et le pilote Ferrari entend bien se battre pour remporter des Grands Prix et le titre de champion du monde : « Nous avons fait un bon travail dessus pour corriger les faiblesses de cette voiture. On espère que ce sera mieux et l’objectif est de gagner, c’est ce qui me motive et ce qui motive l’équipe. Je suis impatient de prendre le volant, l’objectif sera de rapporter plus de victoires, d’être plus réguliers et de se battre pour le championnat ».

« La voiture se comporte bien, tout s’est bien passé »