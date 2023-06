F1 : Coup d’arrêt pour Alpine

Arnaud De Kanel

Après plusieurs résultats encourageants et de grosses promesses annoncées par Esteban Ocon et Pierre Gasly, l'écurie Alpine a connu un véritable coup d'arrêt à Montréal et elle semble encore très loin de Mercedes et Ferrari. Un retour sur terre compliqué pour la formation tricolore.

Le GP du Canada devait amorcer le début d'une nouvelle ère chez Alpine. Pierre Gasly se montrait d'ailleurs très ambitieux quelques jours avant le départ. « Je pense que le désavantage par rapport à Mercedes et Ferrari n’est pas si important. On l’a vu à Monaco, on a fait mieux qu’eux. A Miami, Ferrari était inaccessible, mais ils ont ensuite souffert. Cela dépend donc de la piste. Mais je pense qu’Aston Martin a toujours la deuxième meilleure voiture partout. Ferrari, Mercedes et nous sommes dans le même paquet », avait lâché le vainqueur du GP de Monza 2020. Mais à Montréal, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Ocon limite la casse

Alpine a été stoppée dans son élan dimanche dernier. Alors qu'elle ambitionnait de se mêler à la lutte avec Mercedes, Ferrari et Aston Martin, l'écurie française n'a pas fait mieux qu'une maigre huitième place décrochée par Esteban Ocon. Avec une monoplace beaucoup moins forte sur le papier, Alex Albon s'est classé juste devant le Français, preuve qu'Alpine s'était peut-être vue trop belle après des bons résultats en Espagne et à Monaco. De son côté, Pierre Gasly n'est pas entré dans les points, une nouvelle déception pour le Rouennais qui peine à trouver ses marques.

«Ce n’était pas un dimanche simple»