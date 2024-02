F1 : Aston Martin a tranché pour Alonso

Arnaud De Kanel

Avec l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, la folle rumeur d'une arrivée de Fernando Alonso chez Mercedes a fait surface. Le pilote espagnol sera d'ailleurs libre à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas mais Aston Martin compte bien faire durer le plaisir encore plusieurs années.

A la recherche d'un remplaçant à Lewis Hamilton pour 2025, Mercedes étudierait la possibilité de recruter Fernando Alonso selon certaines sources. Forcément mis au courant de ces rumeurs, Aston Martin a été sommé de réagir par la voix de son directeur Mike Krack. Et pour l'ingénieur luxembourgeois, il n'est pas question d'un départ d'Alonso la saison prochaine.

«Nous serons ravis de continuer avec Fernando jusqu’en 2025 et les années suivantes»

« Oui, je pense que cette saison folle des transferts a commencé beaucoup plus tôt que prévu. Nous savions que ce serait une année passionnante avec beaucoup de spéculations, mais pour être honnête, nous aimons Fernando, nous avons de très bonnes relations avec Fernando, nous avons une relation dans laquelle il est un membre à part entière de l’équipe. Nous entretenons une relation basée sur la confiance et l’ouverture et nous serons honnêtement ravis de continuer avec Fernando jusqu’en 2025 et les années suivantes », a déclaré Mike Krack dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il semble également compter sur Lance Stroll pour les années à venir.

«Continuer avec nos deux pilotes en 2025 et dans le futur»