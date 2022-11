Formule 1

F1 : Après une saison noire, Ricciardo reçoit un énorme soutien

Publié le 14 novembre 2022 à 04h35

La rédaction

Daniel Ricciardo aura vécu une dernière saison très compliquée avec McLaren. Alors qu’il ne continuera pas l’aventure avec l’écurie britannique, les résultats de l’Australien sont aussi très décevants. Mais après cette année de galère, Ricciardo a reçu un incroyable soutien de la part de Sebastian Vettel, qui a régulièrement pris de ses nouvelles.

2022 sera une année à oublier pour Daniel Ricciardo. 12e au classement des pilotes, l’Australien ne continuera pas l’aventure avec McLaren. Après sa saison noire, Ricciardo a reçu un incroyable soutien.

F1 - GP du Brésil : Hamilton, Russell... La terrible annonce de Verstappen https://t.co/XeIhu0tn6m pic.twitter.com/5nm5tCkHMY — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« Il a fait attention à moi comme l’aurait fait un véritable ami »

Dans des propos relayés par MotorSport , Daniel Ricciardo est revenu sur l’importance qu’a eu Sebastian Vettel durant cette saison. Le pilote australien précise que son ancien coéquipier chez Red Bull a fait cela comme un véritable ami. « Il a décroché son téléphone plusieurs fois cette année, il a fait attention à moi et prenait des nouvelles comme l’aurait fait un véritable ami. ».

« Mais le niveau de gentillesse qu’il a montré à mon égard cette année était inattendu »

Dans ces moments compliqués, Daniel Ricciardo appuie sur l’importance d’avoir des personnes comme Sebastian Vettel. Il avoue par la suite qu’il ne s’attendait pas à autant de gentillesse de la part du pilote d’Aston Martin. « Avoir de tels amis est très important. Mais ce n’est pas quelque chose de commun, en tout cas pas sur la grille. Nous nous entendons bien entre pilotes et nous construisons des amitiés, mais le niveau de gentillesse qu’il a montré à mon égard cette année était inattendu. ».

« Il est celui qui a le plus souvent pris son téléphone pour prendre des nouvelles »