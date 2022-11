Formule 1

F1 : Après sa sanction, Red Bull réclame des excuses

Publié le 4 novembre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Reconnu coupable pour avoir dépassé le plafond budgétaire de la Formule 1 en 2021, Red Bull a notamment été condamné à une amende de 7M€. Quand bien même, Christian Horner n’a pas apprécié les fuites qui ont devancé les informations officielles. Le patron de l’écurie autrichienne demande des excuses de la part de « certains de ses rivaux ».

Vendredi dernier, la FIA a communiqué les sanctions à l’encontre Red Bull pour avoir dépassé le plafond budgétaire de la Formule en 2021. L’équipe dirigée par Christian Horner a été condamnée à une amende de 7M€, ainsi qu’une réduction de 10% du temps de tests aérodynamiques pendant un an. Si l’écurie autrichienne a reconnu ses torts, elle n’a en revanche pas appréciée que des informations aient fuité, avant même qu’elle en ait été informée officiellement.

« Red Bull a probablement droit à des excuses »

« Les accusations formulées à Singapour étaient extrêmement perturbantes pour chaque membre du staff, pour tous nos partenaires, pour tous ceux impliqués au sein de Red Bull. Naturellement, toute sorte de fuite est extrêmement inquiétante. C'est un sujet pour lequel nous attendons un suivi », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Red Bull a probablement droit à des excuses de la part de certains rivaux pour certaines de leurs revendications », a ajouté le patron de Red Bull, affirmant que son équipe « ne s'excusera pas pour la manière dont nous nous sommes comportés ni pour la manière dont nous avons agi . »

« Il n'y avait rien de malhonnête »