Formule 1

Après l'annonce de sa retraite, Vettel se fait clasher

Publié le 5 septembre 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel a officialisé sa retraite prochaine, à la fin de cette saison. Agé de 35 ans, le pilote allemand ne sait pas de quoi sera fait son avenir, mais il a déjà prévenu qu'il n'était aucunement intéressé par une carrière en Formule E. Alors qu'il n'a pas hésité à critiquer cette discipline, Vettel s'est fait rappeler à l'ordre par Lucas di Grassi, champion du monde de Formule E en 2017.

Sebastian Vettel va tourner une page importante de sa carrière. Quadruple champion du monde de Formule 1 (entre 2010 et 2013), l'Allemand partira à la retraite à la fin de cette saison. Au moment d'annoncer sa décision en juillet dernier, il avait justifié sa décision. « C 'est le bon moment pour envisager autre chose dans ma vie. Je sais l'intensité qu'il faut mettre pour demeurer un pilote de pointe en F1. Si vous le faites, il faut le faire proprement, complètement. Je n'ai pas de plaisir à être en F1 juste pour me dire que je suis en F1. Pour moi, être dans ce sport ne fait sens que si je peux envisager de gagner ou à tout le moins de me battre pour la victoire. Ce n’était plus le cas » avait lâche le pilote d'Aston Martin.



F1 : Verstappen se lâche après sa nouvelle victoire aux Pays-Bas https://t.co/CkfWgwTmLh pic.twitter.com/h7dyqAf5KS — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Vettel laisse planer le doute pour son avenir

Questionné sur son avenir, Vettel avait laissé planer le doute. « Je pense que, pour l'instant, ça peut sembler ennuyeux mais j'ai hâte d'avoir le temps de penser à tout, et d'avoir le temps de lever le pied. Je veux dire, de ce dont je me souviens, c'est le rythme que j'ai toujours connu. J'ai hâte d'avoir un peu d'espace et de temps, mais je me connais aussi. Je sais que je suis motivé et que je n'arrive pas à rester immobile longtemps. Je suis donc certain que quelque chose va se présenter mais je verrai ce qu'il en est. J'ai la Race of Champions en janvier, donc le début [d'année] sera similaire et le reste différent » avait confié le pilote allemand, qui n'a pas l'intention d'entamer une carrière en Formule E.

Vettel s'en prend à la Formule E

Ces dernières années, de nombreux pilotes se sont lancés dans cette discipline, certains avec succès. Mais de son côté, Vettel a exclu cette possibilité. « Je ne veux pas être une mascotte et je ne veux pas utiliser mon visage pour quelque chose qui ne me convainc pas totalement. Je ne comprends pas le but de la [Formule E]. La technologie des batteries qui est développée n'a rien à voir avec celle qu'une voiture normale pourrait utiliser. Ce n'est pas bon pour l'environnement si les batteries sont rechargées non pas avec des énergies renouvelables mais avec des combustibles fossiles » avait-il déclaré, créant une petite polémique.

« C'est complètement du greenwashing, ce ne sont pas ses convictions »