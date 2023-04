F1 : Annonce troublante dans le clan Verstappen, il lâche une punchline

Pierrick Levallet

Chez Red Bull, la bataille promet d'être serrée entre Max Verstappen et Sergio Pérez. Les deux pilotes de l'écurie autrichienne comptent chacun une victoire depuis le début de saison. Après le GP d'Arabie Saoudite, le père du Néerlandais a alors lâché une annonce troublante sur le Mexicain. Ce dernier a alors tenu à mettre les choses au clair sur sa relation avec le clan de son coéquipier.

Le début de saison de Red Bull a été marqué par un début de rivalité entre Sergio Pérez et Max Verstappen. Les deux pilotes se battent pour les deux premières places depuis le lancement du nouvel exercice de F1. Pour le moment, le Néerlandais mène d’un petit point au classement des pilotes. Il a notamment vu son coéquipier s’imposer en Arabie Saoudite le 19 mars dernier. À cette occasion, Jos Verstappen a fait une annonce troublante sur Sergio Pérez.

«Pérez sait qu’il n’a pas aussi souvent la chance de gagner»

« Bien sûr, nous voulons tous gagner mais ce n’était pas possible. La marge était trop faible en course entre eux pour cela. Pérez sait qu’il n’a pas aussi souvent la chance de gagner. Quand il la voit, il la prend. Nous avons eu des vents contraires dès les qualifications. Un problème de transmission encore... je n’entrerai pas là-dedans. Nous savons ce que c’est. Mais sinon, Max aurait facilement eu cette pole position. Et après la course aurait été un peu plus facile » a lancé le père de Max Verstappen après le Grand Prix de Djeddah.

«Je ne suis pas son fils !»