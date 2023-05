F1 : Alpine revit et annonce du lourd pour la suite

Benjamin Labrousse

Après deux courses très décevantes en Australie et en Azerbaïdjan, Alpine espérait clairement sortir la tête de l’eau à Miami. Auteur de très bonnes performances en qualifications, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont tous deux retrouvé des couleurs en Floride, en terminant respectivement à la 8ème et 9ème place. Un gros soulagement donc pour l’écurie française, comme l’évoque Otmar Szafnauer.

Vers un renouveau du côté d’Alpine ? L’écurie française s’est rassurée dimanche dernier à Miami. De retour, avec 14 points, à la 5ème place ex-æquo avec McLaren du classement constructeur, l’écurie basée à Enstone retrouve des sensations après un début de saison compliquée. Pour rappel, en Australie fin avril, la cohésion d’équipe avait été ébranlée par un accident entre Esteban Ocon et Pierre Gasly tous deux hors course à l’arrivée. En Azerbaïdjan, aucun des deux pilotes n’avaient réussi à inscrire le moindre point…

Otmar Szafnauer très satisfait de la performance d’Ocon et de Gasly

« Nous pouvons tirer une certaine satisfaction de notre performance ce week-end à Miami, avec en point d’orgue une double entrée dans les points après les belles prestations de Pierre et Esteban » , se réjouit le team principal d’Alpine Otmar Szafnauer, dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Notre rythme de course semblait solide, nous avons bien géré les pneus pour nous battre avec nos adversaires et nous repartons avec des points en poche. Il est clair que nous avons gagné du terrain sur certains de nos rivaux par rapport à l’an passé avec Pierre tout près de résister à la Ferrari et la Mercedes en fin de course et le premier long relais d’Esteban avec un rythme très proche de certaines voitures de tête » .

Szafnauer et Alpine mettent cap sur Imola