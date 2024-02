F1 : Alpine le vire, le clan Schumacher trouve la solution pour son avenir

Arnaud De Kanel

Licencié de son poste de directeur de l’écurie Alpine, Otmar Szafnauer est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. Et alors qu’un poste s’est libéré dans le paddock avec l’éviction de Günther Steiner, Ralf Schumacher le verrait bien devenir directeur des opérations chez Haas afin d’épauler Ayao Komatsu.

Otmar Szafnauer n'a toujours pas retrouvé de poste depuis qu'Alpine s'en est séparée. L'ancien directeur de l'écurie française n'est pas contre un retour en Formule 1 et il attend qu'une belle opportunité s'offre à lui. Il n'est pas le seul dans ce cas car Mattia Binotto attend également qu'une place se libère. Haas avait un poste à pourvoir après l'éviction de Günther Steiner mais Ayao Komatsu a été intronisé. Néanmoins, le Japonais ne veut pas s'occuper de la partie marketing. Ralf Schumacher estime que le profil de Szafnauer correspond parfaitement à cette demande.



Schumacher propose Szafnauer à Haas

« Haas F1 doit maintenant avancer sans Günther et c’était une marque à lui seul. C’est dommage car un sacré personnage de la Formule 1 s’en va. Mais il était peut-être aussi temps de pourvoir ce poste par un nouveau. Seul le temps nous dira si cela ira mieux. Günther a attiré l’attention sur l’équipe et les sponsors. C’était bien. Mais je pense que Gene Haas était très gêné parfois par le comportement de Günther. Pour le remplacer dans ce domaine, Otmar Szafnauer est quelqu’un de connu en Formule 1 et qui possède également une expertise. Une chose est l’expertise technique. Mais il faut aussi aller chercher de bons esprits, parfois dans les universités », a déclaré le frère de Ralf Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto . En revanche, le profil de Mattia Binotto lui plait moins.

«Je ne peux pas imaginer Mattia faire ça»