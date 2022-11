F1 : Alonso débarque chez Aston Martin, il impressionne déjà

Pierrick Levallet

La saison prochaine, Fernando Alonso ne sera plus chez Alpine. L'Espagnol s'est engagé avec Aston Martin et succédera donc à Sebastian Vettel aux côtés de Lance Stroll. Le pilote de 41 ans a d'ailleurs pu faire ses premiers tests avec sa nouvelle monoplace. Et Fernando Alonso a déjà impressionné Mike Krack, le patron d'Aston Martin.

«Il a été très impressionnant»

« Alonso ? Il a été très impressionnant. L’efficacité de la transmission de ses messages était très impressionnante. C’était direct à tout moment, mais très amical, ouvert et transparent » a ainsi avoué le patron d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Il a déclenché peut-être une autre étincelle avec sa propre passion»