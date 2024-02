F1 : Alonso a métamorphosé Aston Martin

Arnaud De Kanel

Recruté par Aston Martin pour pallier au départ de Sebastian Vettel, Fernando Alonso a insufflé une nouvelle dynamique dans l'écurie britannique. Du haut de ses 42 ans, le pilote espagnol a réussi à ramener du dynamisme dans une équipe qui n'en dégageait pas une once. Mike Krack salue cet apport.

Au premier jour de la trêve estivale 2022, Fernando Alonso prenait tout le monde de court en annonçant son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin. Un choix qui s'est avéré payant pour le vétéran du paddock, auteur de sa plus belle saison depuis dix ans. A 42 ans, il est parvenu à relancer sa carrière contre toute-attente, grâce à une détermination sans faille qui s'est rapidement propagée dans toute son équipe.



«Il a vraiment montré l’exemple»

« Beaucoup de pilotes vont dans de petites équipes et essaient de prendre ce qu’ils peuvent jusqu’à la fin de leur carrière. Ce n’est pas ce que nous avons vu avec Fernando. En fait, c’est tout le contraire. Nous avons eu un pilote dont on aurait pu penser qu’il s’agissait de sa première saison. Il était plein d’énergie, non seulement pour nous pousser à aller de l’avant, mais aussi pour se pousser lui-même à aller de l’avant. Il a vraiment montré l’exemple en étant le premier à arriver au bureau. Cet exemple a influencé l’équipe, l’a poussée, et nous avons une bien meilleure équipe aujourd’hui qu’il y a 12 mois. Évidemment, c’est aussi le mérite des autres, pas seulement de Fernando, mais cela nous a permis de nous améliorer beaucoup, beaucoup plus que nous ne l’aurions fait s’il n’avait pas été là », a reconnu Mike Krack dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le directeur d'Aston Martin voit Alonso comme un moteur pour son écurie.

«Je pense que Fernando se sent très à l’aise dans cette équipe»