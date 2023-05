Coup de tonnerre en F1, Emmanuel Macron peut tout changer

Pierrick Levallet

Le GP de France n'apparaîtra plus en F1 avant un petit moment. Le circuit Paul Ricard a accueilli sa dernière course de la discipline le 24 juillet 2022, puisque le Grand Prix n'a pas été reconduit pour l'année 2023. Néanmoins, Jean Alesi continue de pousser pour le retour d'un GP de France prochainement. Et Emmanuel Macron pourrait bien avoir un rôle décisif.

La saison dernière, le GP de France a tiré sa révérence. Le circuit Paul Ricard a accueilli sa dernière course avant un moment, la course n’ayant pas été reconduite pour l’année 2023. Max Verstappen restera donc le dernier vainqueur du Grand Prix avant un certain temps. Néanmoins, certains poussent pour le retour d’une course en France en F1. Jean Alesi espère notamment que le circuit Paul Ricard pourra être réintégré très vite au calendrier, et il estime qu'Emmanuel Macron aura un rôle décisif dans cette affaire.

Emmanuel Macron est attendu pour le retour du GP de France en F1

« J’ai une amitié assez forte avec Stefano Domenicali. Je lui ai demandé si nous pouvions reparler de refaire un GP de France ou pas, et il a dit ’bien sûr’. Pour lui, il n’y a pas de problème. Il appartient maintenant aux institutions politiques françaises de créer la volonté nationale nécessaire pour une course de Formule 1. La volonté de Stefano est de parler à ces grandes institutions françaises, c’est-à-dire au président de la République, Emmanuel Macron. Le meeting a été génial car on m’a dit ’oui Jean, tu peux y aller’ donc je vais essayer d’avoir les contacts nécessaires » a expliqué le président du circuit Paul Ricard dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il faut faire les efforts»