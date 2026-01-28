Zidane craque, «comment je vais aller lui dire que j’ai les boules contre lui ?»

Remonté, Zinedine Zidane a craqué il y a quelques années. En effet, le Ballon d'Or 98 s'est emporté, se montrant même violent. Ce qui a n'a pas plu à Willy Sagnol. En effet, l'ancien latéral droit de l'équipe de France avait une dent contre Zinedine Zidane pendant quelque temps.
Si Zinedine Zidane a eu une très belle carrière, il a parfois été handicapé par ses coups de sang. En effet, l'ancien footballeur professionnel a été expulsé à plusieurs reprises à cause de ses craquages en plein match. Zinedine Zidane ayant écopé de 14 cartons rouges au total. D'ailleurs, pour son dernier match en carrière, le Ballon d'Or 98 a quitté prématurément la pelouse de l'Olympia Stadion de Berlin à la suite d'un coup de boule.
Willy Sagnol était en colère contre Zinedine Zidane
Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane a disputé le tout dernier match de sa carrière de footballeur. Lors de la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a été titularisé par Raymond Domenech. Et alors que le score était nul (1-1), Zinedine Zidane a mis un coup de boule à Marco Materazzi. Ce qui lui a valu un carton rouge direct lors de la deuxième mi-temps des prolongations, plus précisément, à la 110ème minute de jeu. Et finalement, les Bleus se sont inclinés contre la Squadra Azzurra à l'issue de la séance des tirs au but (5-3).
«Zizou était déjà tellement au trente-sixième dessous»
Présent dans l’émission Le Vestiaire en 2018, Willy Sagnol a avoué qu'il en avait voulu à Zinedine Zidane. « J'étais en colère contre les Italiens, contre Zizou, contre les arbitres, contre Materazzi, contre moi-même. Comment je vais aller lui dire que j’ai les boules contre lui, contre Zizou ?... Comment je pouvais aller lui dire ça ?! (...) C’est humain. Mais Zizou était déjà tellement au trente-sixième dessous... Et puis, même, tu n’es pas trop bête non plus, donc tu vas te souvenir de certaines choses : son match contre le Brésil en quart de finale, son retour un an avant le Mondial sans lequel on n’y allait pas... Les joueurs ont eu un peu les boules et ont tous voulu l’exprimer, ce d’une façon ou d’une autre, même si certains l’ont gardé pour eux quand d’autres ont préféré le dire plus publiquement », a confié l'ancien latéral droit de l'équipe de France sur les ondes de RMC Sport.