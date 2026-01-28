Zidane craque, «comment je vais aller lui dire que j’ai les boules contre lui ?»

Amadou Diawara

Remonté, Zinedine Zidane a craqué il y a quelques années. En effet, le Ballon d'Or 98 s'est emporté, se montrant même violent. Ce qui a n'a pas plu à Willy Sagnol. En effet, l'ancien latéral droit de l'équipe de France avait une dent contre Zinedine Zidane pendant quelque temps.

Si Zinedine Zidane a eu une très belle carrière, il a parfois été handicapé par ses coups de sang. En effet, l'ancien footballeur professionnel a été expulsé à plusieurs reprises à cause de ses craquages en plein match. Zinedine Zidane ayant écopé de 14 cartons rouges au total. D'ailleurs, pour son dernier match en carrière, le Ballon d'Or 98 a quitté prématurément la pelouse de l'Olympia Stadion de Berlin à la suite d'un coup de boule.

Willy Sagnol était en colère contre Zinedine Zidane Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane a disputé le tout dernier match de sa carrière de footballeur. Lors de la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a été titularisé par Raymond Domenech. Et alors que le score était nul (1-1), Zinedine Zidane a mis un coup de boule à Marco Materazzi. Ce qui lui a valu un carton rouge direct lors de la deuxième mi-temps des prolongations, plus précisément, à la 110ème minute de jeu. Et finalement, les Bleus se sont inclinés contre la Squadra Azzurra à l'issue de la séance des tirs au but (5-3).