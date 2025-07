Zidane avec une star de Marseille, l'énorme raté

Actuellement à l’affiche de « Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne », Soprano multiplie les confidences autour de sa passion pour Marseille et ses figures emblématiques. Parmi elles, Zinédine Zidane occupe une place toute particulière. Le rappeur raconte avec émotion leur rencontre après l’un de ses concerts.

« Et là, la porte de notre loge s'ouvre : c'est Zidane. C'est lui qui est venu nous voir en disant “On m’a dit qu’il y avait des Marseillais ici ?” », se souvient Soprano. Pris de court, le rappeur et son entourage se retrouvent alors figés : « D’un coup, il y a eu un silence, on n’arrivait plus trop à parler. C’est lui qui parlait, alors que d’habitude il ne parle pas beaucoup ! Il cassait la glace. »

L'occasion manquée avec Zidane

Touché par la simplicité de l’ancien Ballon d’Or, Soprano lui demande alors une photo souvenir. Mais l’émotion est telle qu'un certain Matéo, chargé de prendre le cliché, tremble de tous ses membres… et rate complètement la prise. « Zidane part, et on célèbre : “On a vu Zidane !” On regarde la photo, et on voit un truc flou, on voit nos pieds. Notre première fois avec Zidane, on a raté la photo ! » a déclaré le rappeur au cours du podcast de David Castello-Lopes. Depuis, les deux hommes se sont liés d'amitié et ont eu l'occasion de poser ensemble à de nombreuses reprises.