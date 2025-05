«Une bande de voyou» : Ça balance sur l’OM !

Arrivé à l’OM en provenance du PSG en 1991, Jocelyn Angloma est une légende marseillaise. Le défenseur guadeloupéen a notamment connu la défaite de l’OM en finale de la Ligue des champions en 1991 face à l’Étoile Rouge de Belgrade, puis la mythique victoire de 1993 face à l’AC Milan.

« Nous, on était quand même une vraie bande de voyous ! La veille du match, il y avait une ambiance détendue, presque trop. On n’aurait jamais dit que c’était une équipe venue pour jouer une finale. »

Le traumatisme vécu par l’OM

« Mais c’était ça, la force de l’OM : ce vécu, deux ans auparavant. On est arrivés complètement détachés, et le jour du match, on s’est focalisés uniquement là-dessus », raconte l’ancien défenseur de l’OM, en évoquant la défaite vécue deux ans plus tôt, dans l’émission Rothen s’enflamme.