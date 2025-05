Un grand champion est annoncé à l’OM !

Adrien Rabiot a été l’un des piliers de l’OM cette saison. Auteur d’un exercice plein, le milieu tricolore a convaincu supporters et observateurs. Jérôme Rothen salue l’expérience du joueur formé au PSG, tandis que les dirigeants marseillais souhaitent le conserver. Mais à l’approche du mercato, l’avenir de Rabiot reste en suspens.

«C’est certainement le milieu de terrain le plus expérimenté de Ligue 1»

« On n’est pas surpris, Adrien Rabiot est un peu dans son monde. Je n’ai pas envie de le démonter pour cette phrase-là. Adrien Rabiot, c’est certainement le milieu de terrain le plus expérimenté de Ligue 1. Il a remporté des trophées presque chaque année, sauf cette saison avec l’Olympique de Marseille. Il a très souvent été titulaire dans ses équipes, il a fini capitaine à la Juve, il l’a été par moments au PSG aussi, il me semble. À Marseille, on l’a vu cette saison, il a été capitaine au Parc des Princes. Je n’ai rien à dire là-dessus. » raconte Jérôme Rothen à propos du joueur de l’OM dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.