Transferts : Lamine Yamal, la folie à 200M€ !

Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or au théâtre du Châtelet à Paris. Ousmane Dembélé sera le grand favori, mais Lamine Yamal pourrait bien lui ravir le prestigieux prix. Le Français a peut-être marqué plus de buts que l’Espagnol, mais pour ce qui est de la valorisation, le Barcelonais est le joueur le plus cher du monde, car sa valeur est estimée à 200M€.

Lamine Yamal vaut 200M€

Toutefois, certains joueurs pourraient ravir le Ballon d’or à Ousmane Dembélé, à commencer par Lamine Yamal. L’Espagnol a réalisé une grande saison avec le FC Barcelone et cela a été récompensé. En effet, la plateforme Transfermarkt a mis à jour la valeur des joueurs et l’attaquant du Barça est tout simplement le joueur le plus cher du monde. La valorisation de ce dernier est estimée à 200M€, ce qui pourrait être un argument pour certains journalistes au moment de leur vote pour le Ballon d’or. L'offensif du PSG n’est estimé lui qu’à 90M€, notamment car le Français est bien plus âgé que le crack de 17 ans, mais aussi en raison de la durée de son contrat (2028, contre 2031 pour Yamal).