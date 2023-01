Réunion au sommet, la vie de Cristiano Ronaldo va changer

Arthur Montagne

Après la Coupe du monde, Fernando Santos a quitté ses fonctions de sélectionneur du Portugal et a été remplacé par Roberto Martinez, qui venait de son côté de voir son aventure en Belgique prendre fin. Désormais, le technicien espagnol va devoir trancher pour l'avenir international de Cristiano Ronaldo. Les deux hommes se sont d'ailleurs récemment rencontrés.

Cristiano Ronaldo aura-t-il l'occasion de connaître une 197e sélection ? Pour le moment, personne n'a la réponse, pas même le joueur. Il faut dire que le quintuple Ballon d'Or a connu une Coupe du monde très compliquée au point de perdre sa place de titulaire à partir des huitièmes de finale. Eliminé en quart de finale par le Maroc, le Portugal a ainsi changé d'entraîneur avec la nomination de Roberto Martinez pour remplacer Fernando Santos. Et l'ancien sélectionneur de la Belgique a rapidement prévenu Cristiano Ronaldo.

Une loi Cristiano Ronaldo entre en vigueur sur le mercato https://t.co/tB97ybgtKt pic.twitter.com/LDcSh69d4e — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Martinez prévient Cristiano Ronaldo

« Les décisions doivent être prises sur le terrain, pas dans un bureau. Je veux connaître tout le monde et je veux parler à tous les joueurs. Mon point de départ, c'est le groupe de 26 joueurs qui a disputé le Mondial et Cristiano est sur cette liste. Il évolue en équipe nationale depuis 19 ans et mérite le respect. Nous en parlerons. Et à partir de là, il me restera dix semaines pour créer la meilleure équipe avant les qualifications à l'Euro 2024 », confiait Roberto Martinez au moment de sa nomination.

L'annonce va tomber...