PSG : Une star appelle l'ennemi, la grande révélation !

Samedi soir, le PSG et l’Inter Milan s’affronteront pour savoir qui remportera la Ligue des champions. Un match spécial pour Gianluigi Donnarumma, qui retrouvera certains de ses compatriotes comme adversaires. D’ailleurs, la star du PSG a eu Nicolo Barella dernièrement au téléphone, mais les deux hommes n’ont pas évoqué la rencontre de C1.

Donnarumma et Barella se sont appelés

Une rencontre qui sera forcément un peu spéciale pour Gianluigi Donnarumma, lui qui est Italien. Le portier du PSG retrouvera certains de ses compatriotes et Nicolo Barella a d’ailleurs révélé en conférence de presse qu’il avait eu au téléphone le Parisien, mais il n’était pas question de la finale encore. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « On s'est parlé hier (jeudi) mais on a discuté de tout, la famille, la sélection italienne, mais pas du match. J'ai une très bonne relation avec lui, c'est un ami, mais j'espère qu'il va rester tranquille demain... »